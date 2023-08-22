Литва проводит учения по мобилизации военнообязанных активного резерва

Они продлятся до 2 сентября

ВИЛЬНЮС, 22 августа. /ТАСС/. Учения по вызову представителей активного резерва в армейские подразделения в рамках обновленной концепции пребывания военнообязанных в резерве проходят в Литве. Об этом сообщило командование армии балтийской республики.

"Предстоит поверить готовность региональных пунктов к вызову резервистов в армейские подразделения в случае объявления мобилизации", - отмечается в сообщении.

Отобранным резервистам будет направлена просьба уточнить контактные данные, заполнить медицинскую анкету, которую специалисты проверят с учетом данных государственного медицинского регистра. После этого они оценят резервистов на пригодность к выполнению заданий разного уровня.

Персонал материально-технических служб развернет пункты обеспечения, которые подготовят для резервистов обмундирование, оружие и другие необходимые средства. В центре боевой подготовки имени генерала Раманаускаса будут организованы мероприятия по обучению и совершенствованию военных навыков активного резерва. Учения продлятся до 2 сентября.