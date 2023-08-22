Конгрессмен призвала руководство США остановить конфликт на Украине

Марджори Тейлор-Грин считает, что Вашингтон должен стать посредником для заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. США должны остановить конфликт на Украине и выступить посредником в мирных переговорах, а не направлять Киеву деньги и военных. Такое мнение высказала член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) в социальной сети X (ранее Twitter).

"Единственную роль, которую Америка должна сыграть, - это остановить конфликт на Украине и стать посредником для заключения мирного соглашения. Никаких денег и никаких американских войск", - написала законодатель.

Ранее Тейлор-Грин заявила, что президент США Джо Байден "продает Украине F-16, приближая нас к третьей мировой войне".

По мнению обозревателя 19FortyFive отставного офицера ВС США Дэниела Дэвиса, Украина должна заморозить конфликт для того, чтобы не потерять всю территорию, так как Вооруженные силы Украины никогда не смогут победить на поле боя.

Российская сторона на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно конфликта на Украине. Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой к дипломатическому решению кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как Киев прервал и запретил переговоры с Россией.