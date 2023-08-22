Глава МИД Саудовской Аравии вылетел в ЮАР для участия в саммите БРИКС

Фейсал бен Фархан Аль Сауд намерен провести двусторонние встречи, сообщили в дипведомстве королевства

ДУБАЙ, 22 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд вылетел в ЮАР, где примет участие в Диалоге БРИКС - Африка и Диалоге "Друзей БРИКС" плюс. Об этом сообщил МИД королевства.

"От имени Его Высочества принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, наследного принца и премьер-министра [Саудовской Аравии], министр иностранных дел Его Высочество принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд отправился сегодня в Южно-Африканскую Республику во главе делегации королевства, которая примет участие в Диалоге "Друзей БРИКС" плюс и Диалоге БРИКС - Африка", - говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в соцсети X (ранее Twitter). Глава МИД королевства также намерен провести двусторонние встречи, добавили в ведомстве.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения проходит с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге на западе ЮАР. Как сообщила ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор, лидеры стран БРИКС обсудят на саммите вопрос расширения организации. По ее словам, формальные заявки на вступление в объединение подали 22 страны, в том числе Саудовская Аравия, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты. В последний день работы саммита состоятся встречи в рамках Диалога БРИКС - Африка и Диалога "Друзей БРИКС" плюс.

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите по видеосвязи. Очно российскую сторону на нем представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.