Арестович считает, что Вашингтон навязывает Киеву переговоры и территориальные уступки

По словам экс-советника главы офиса президента Украины, появляющиеся в западной прессе статьи скорее отражают позицию политического руководства США, в то время как военные склонны поддерживать Киев в желании продолжать боевые действия

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Американский политический истеблишмент посредством аналитических публикаций и утечек в СМИ готовит почву, чтобы убедить Киев пойти на переговоры с территориальными уступками. Такое мнение высказал бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

"Ведущие аналитические центры или СМИ, к которым мы привыкли, что они объективны, начинают подгонять под политическое решение, под политические намерения оценки реально происходящих на земле процессов. Мне кажется, они подгоняют под мирный план, под политическое давление", - сказал он в интервью украинскому журналисту Юрию Романенко, комментируя появляющиеся в западной прессе статьи. "Нас будут уговаривать остановиться", - предположил Арестович.

При это он отметил, что эти статьи скорее отражают позицию американского политического руководства, в то время как военные, по его мнению, склонны поддерживать Киев в желании продолжать боевые действия.

"Это мнение на примирение <...> сформировано в американских think tanks (аналитические центры - прим. ТАСС), которые формируют аналитические документы, которые берут к рассмотрению политики при сценарном планировании. <...> Мы имеем дело со сформированной политической доктриной, которую пытаются реализовать в том числе через соответствующие публикации, через создание общественного мнения, прежде всего в головах политиков. Это не наша картина мира, нам ее пытаются навязать", - сказал Арестович.

В западных СМИ в последнее время регулярно появляются статьи со ссылкой на некие источники или аналитиков о существующих разногласиях между Киевом и его западными партнерами, а также о том, что на Западе рассматривают в качестве одного из вариантов принятие Украины в НАТО в обмен на отказ от части территорий. В Киеве неизменно называют такие высказывание неприемлемыми и отказываются признавать Крым и новые регионы частью России.

В свою очередь замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС ранее заявил, что для урегулирования конфликта должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины - ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. По его словам, также должны быть признаны новые территориальные реалии, обеспечены демилитаризация и денацификация Украины, права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств в соответствии с требованиями международного права.