В Китае заявили, что будут углублять отношения с ЮАР, независимо от ситуации в мире

Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что отношения стратегического партнерства между странами вступили в "золотой век", а сотрудничество достигло плодотворных результатов

ПРЕТОРИЯ, 22 августа. /ТАСС/. Китай решительно настроен на углубление отношений с ЮАР, независимо от изменения международной обстановки. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на пресс-конференции после переговоров с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой.

"Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что независимо от того, как меняется международная ситуация, решимость Китая углублять отношения дружбы и сотрудничества с ЮАР не изменится", - сказал китайский лидер.

По его словам, отношения стратегического партнерства между странами в настоящее время вступили в "золотой век", а сотрудничество достигло плодотворных результатов. "Поддерживаются тесная координация и сотрудничество в международных делах, что способствует собственному развитию двух стран", - сказал Си Цзиньпин, указав, что КНР и ЮАР также внесли значительный вклад в защиту общих интересов развивающихся стран. Председатель КНР также отметил, что "китайско-южноафриканские связи вышли за рамки двусторонних отношений и приобрели глобальное значение".

Си Цзиньпин прибыл в Преторию во вторник с официальным визитом, он приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. После переговоров с Рамапосой китайский лидер направился в Йоханнесбург для участия в саммите БРИКС.