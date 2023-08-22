22 августа, 12:53

В Китае заявили, что будут углублять отношения с ЮАР, независимо от ситуации в мире

Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что отношения стратегического партнерства между странами вступили в "золотой век", а сотрудничество достигло плодотворных результатов

ПРЕТОРИЯ, 22 августа. /ТАСС/. Китай решительно настроен на углубление отношений с ЮАР, независимо от изменения международной обстановки. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на пресс-конференции после переговоров с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой.

"Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что независимо от того, как меняется международная ситуация, решимость Китая углублять отношения дружбы и сотрудничества с ЮАР не изменится", - сказал китайский лидер.

По его словам, отношения стратегического партнерства между странами в настоящее время вступили в "золотой век", а сотрудничество достигло плодотворных результатов. "Поддерживаются тесная координация и сотрудничество в международных делах, что способствует собственному развитию двух стран", - сказал Си Цзиньпин, указав, что КНР и ЮАР также внесли значительный вклад в защиту общих интересов развивающихся стран. Председатель КНР также отметил, что "китайско-южноафриканские связи вышли за рамки двусторонних отношений и приобрели глобальное значение".

Си Цзиньпин прибыл в Преторию во вторник с официальным визитом, он приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. После переговоров с Рамапосой китайский лидер направился в Йоханнесбург для участия в саммите БРИКС. 

Теги:
ЮАРКитайСи ЦзиньпинРамапоса, Сирил
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