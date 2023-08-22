Президент Бразилии заявил, что решения саммита БРИКС будут носить долгосрочный характер

Луис Инасиу Лула да Силва отметил, что страна будет председательствовать в объединении в 2025 году

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 августа. /ТАСС/. Решения, которые будут приняты по итогам начинающегося в Йоханнесбурге саммита БРИКС, будут носить долгосрочный характер, считает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

"Я настроен оптимистично. Считаю, что здесь будут приняты серьезные и хорошие решения, которые будут реализованы пусть и не мгновенно, но в ближайшее время", - сказал он в ходе еженедельного интервью, которое транслировалось на его страницах в соцсетях. Глава государства напомнил, что его страна будет председательствовать в объединении в 2025 году, а в 2024 году председательствовать в "пятерке" будет Россия.

"Надеюсь сделать основной темой борьбу с неравенством", - добавил Лула да Силва.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа и станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Российскую делегацию на мероприятии возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров, президент России Владимир Путин примет в нем участие в режиме видеоконференции. Как сообщили в пресс-службе Кремля, итоговые договоренности будут зафиксированы в Йоханнесбургской декларации XV саммита БРИКС.