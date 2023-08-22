Кипрские и американские ВМС провели совместные учения

Во время них отрабатывались в том числе поисково-спасательные операции, сообщили в Национальной гвардии республики

НИКОСИЯ, 22 августа. /ТАСС/. Военно-морские силы Кипра и США провели совместные учения, во время которых отрабатывались в том числе поисково-спасательные операции. Об этом говорится в сообщении Национальной гвардии Республики Кипр (так именуются вооруженные силы островного государства).

"В понедельник, 21 августа, в связи с присутствием американского эсминца USS Ramage в территориальных водах Кипра командование ВМС острова провело <...> совместные учения с ВМС США", - указывается в документе. От Национальной гвардии Кипра были задействованы вертолеты AgustaWestland AW139 и патрульный корабль Alasia.

На прошлой неделе в порт кипрского Лимасола зашел американский эсминец Ramage класса Arleigh Burke, оснащенный управляемыми ракетами. США рассматривают визит своего военного корабля как "очередную демонстрацию общих усилий [Кипра и Соединенных Штатов] по поддержанию региональной безопасности и стабильности".

Кипрские власти в последнее время активно расширяют военное сотрудничество с США. В начале апреля в порт Лимасола зашла ударная атомная подводная лодка США "Сан-Хуан" класса "Лос-Анджелес". На ее борт демонстративно поднялся президент Кипра Никос Христодулидис. Американская сторона в свою очередь обращает внимание на растущее партнерство между Республикой Кипр и Соединенными Штатами в области морской безопасности, борьбы с терроризмом и реагирования на стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации, а также в сфере кибербезопасности.

Осенью 2022 года Вашингтон объявил о полном снятии эмбарго на поставки вооружений на Кипр, которое ввел в 1987 году с целью поддержки процесса урегулирования на острове с перспективами объединения его греческой и турецкой частей.