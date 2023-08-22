В нескольких областях Украины проходят обыски в военкоматах

По данным Государственного бюро расследований, обыски идут в Винницкой, Киевской и Черкасской областях

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины проводят обыски в военкоматах Винницкой, Киевской и Черкасской областей, сообщили в пресс-службе ведомства. По данным офиса генпрокурора Украины, обыски проходят в 200 военкоматах по всей стране.

"Сегодня проходят обыски в ряде военно-врачебных комиссий Винницкой, Черкасской и Киевской областей. Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по фактам незаконного обогащения военнослужащих, занимающих руководящие должности в областных и районных центрах комплектования и социальной поддержки (военкоматах - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГБР. Уточняется, что выявлены 388 человек, в отношении которых есть сомнения в законности получения ими постановлений о непригодности к военной службе.

В офисе генпрокурора проинформировали, что в отношении должностных лиц, подозреваемых в оформлении инвалидности или справок о непригодности к военной службе за взятки, возбуждены уголовные дела по статье о злоупотреблении властью.

17 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов по результатам проверки на коррупцию. В целом по стране возбуждено в общей сложности 112 уголовных дел в отношении сотрудников военкоматов, обвинения в коррупции предъявлены 33 лицам. В их числе областные военкомы, сотрудники городских и районных военкоматов, работники военно-медицинских комиссий. Украинские СМИ регулярно сообщают, что сотрудники военкоматов за предоставление отсрочки или освобождение от призыва берут взятки в несколько тысяч долларов.

По оценкам наблюдателей, экспертов и украинских СМИ, действия властей Украины, преподносящиеся как "борьба с коррупцией", являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков, а сама коррупция практически во всех сферах продолжает процветать. Недавно заместитель главы Национального агентства Украины по предотвращению коррупции Артем Сытник признал, что в стране замалчиваются факты коррупции, "чтобы не навредить" имиджу государства, а "чиновники этим пользуются". Его заявление прозвучало на следующий день после того, как украинские компании опубликовали обращение, в котором призвали президента остановить накрывшую страну коррупцию и рейдерские атаки.

22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, в котором борьбу с коррупцией, отмыванием денег, работу по деолигархизации и статусу меньшинств оценили на тройку по пятибалльной шкале. Власти Украины отмечали, что Киев ожидал от Еврокомиссии более высоких оценок выполнения рекомендаций.