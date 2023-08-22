В Дании обучение на истребителях F-16 начали восемь украинских пилотов

На авиабазу Скридструп на юге Ютландии уже прибыли 73 украинца, сообщило Минобороны королевства

СТОКГОЛЬМ, 22 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Дании начали подготовку украинских летчиков и персонала на истребителях F-16. На авиабазу Скридструп на юге Ютландии уже прибыли 73 украинца, из них восемь - пилоты, остальные - технический и вспомогательный персонал, сообщает МО королевства.

В ближайшие месяцы они пройдут обучение базовым навыкам пилотирования и обслуживания боевых самолетов F-16, поясняется в пресс-релизе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о "прорывной договоренности" с Нидерландами в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Киеву. Дания также заявила о готовности передать Киеву 19 истребителей F-16, 6 первых боевых самолетов поступят на Украину до Нового года. У ВВС Дании около 30 истребителей, которые будут выведены из эксплуатации, когда страна перейдет на более современные F-35. У ВВС Нидерландов 42 таких самолета.

Дания и Нидерланды также объявили о подготовке украинских летчиков, в чем им будут помогать еще девять стран (Бельгия, Великобритания, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция). В июле исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что обучение начнется в августе в Скридструпе, согласно планам, оно займет как минимум шесть месяцев.