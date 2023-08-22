22 августа, 13:33
Саммит БРИКС - 2023

Президент Бразилии заявил, что БРИКС может предложить новую модель международных отношений

По мнению Луис Инасиу Лулы да Силвы, в ближайшие годы в мире произойдут масштабные изменения

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 августа. /ТАСС/. Объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) может стать примером новой альтернативной модели международных отношений, считает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

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"Мы можем изменить обычаи и практики, которые до сих пор превалировали в международной конъюнктуре", - сказал он в ходе еженедельного интервью, которое транслировалось на его страницах в соцсетях. По его мнению, в ближайшие годы в мире произойдут масштабные изменения.

"Когда мы говорим о Бразилии и БРИКС, мы показываем, что возможно создать новый мир. Мы не хотим ни с кем спорить, мы хотим интеграции между континентами и равных условий для всех", - заявил Лула да Силва.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа и станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Российскую делегацию на мероприятии возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров, президент России Владимир Путин примет в нем участие в режиме видеоконференции. Как сообщили в пресс-службе Кремля, итоговые договоренности будут зафиксированы в Йоханнесбургской декларации XV саммита БРИКС. 

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БразилияЛула да Силва, Луис ИнасиуСаммит БРИКС - 2023
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