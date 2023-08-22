Вучич высказался против "антироссийских" пунктов декларации саммита в Афинах

Президент Сербии указал на то, что не стоит навешивать на кого бы то ни было ярлыки, а тем более громко в чем-то обвинять, так как полномочия на это имеют лишь определенные органы

БЕЛГРАД, 22 августа. /ТАСС/. Сербия не готова поддерживать тезисы, обостряющие тему украинского конфликта, и выступила против соответствующих пунктов итоговой декларации по завершении саммита государств Западных Балкан, Украины и Молдавии, состоявшегося в Афинах. Об этом журналистам сообщил президент республики Александар Вучич.

"Все требовали более острого нарратива и более сильных формулировок. Мы не можем как одна маленькая страна изменить то, что делают большие, но нам удалось попросить и добиться того, чтобы те вещи, вне зависимости от того нравятся они или не нравятся, ведь в политике нельзя так определять, не оказались в тексте декларации, - отметил сербский лидер, комментируя документ, в котором участники саммита выразили поддержку "независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", а также осудили специальную военную операцию России на Украине. - Это были два важных пункта, и я расскажу о них людям сегодня или завтра, как только у меня будут силы".

Президент Сербии отдельно указал на то, что не стоит навешивать на кого бы то ни было ярлыки, а тем более громко в чем-то обвинять, так как полномочия на это имеют лишь определенные органы. "Мы не можем ad personam (лат. "апелляция к личности" - прим. ТАСС) говорить, кто является преступником, мы не прокуроры и не судьи. Я указал на это с юридической точки зрения. Таким образом мы максимально защитили свои интересы", - заключил Вучич.

Сербский лидер на полях саммита также провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, которому указал на то, что Белград с уважением относится к территориальной целостности Украины и рассчитывает на то же со стороны Киева.