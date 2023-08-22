Депутат Бундестага указала на переход Западом красной черты с поставками Украине F-16

Сара Вагенкнехт отметила, что западные страны вновь "сделали ставку на эскалацию конфликта" вместо поиска дипломатического решения украинского вопроса

БЕРЛИН, 22 августа. /ТАСС/. Западные страны перешли очередную красную черту в прокси-войне с Россией, согласившись на поставку Киеву истребителей-бомбардировщиков F-16. Такое мнение выразила депутат германского парламента от Левой партии Сара Вагенкнехт.

"В очередной раз Запад перешел красную черту в прокси-войне с Россией: после того как США высказались за скорую передачу [Киеву] истребителей F-16, Нидерланды и Дания теперь хотят как можно быстрее доставить их на Украину", - заявила Вагенкнехт в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Таким образом западные страны вновь "сделали ставку на эскалацию конфликта" вместо поиска дипломатического решения украинского вопроса, добавила политик.

По ее словам, бесконечное затягивание войны за счет поставок оружия вместо усилий по достижению компромиссного мира - "это не солидарность, а чистый цинизм". Вагенкнехт обратила внимание на то, что немецкие эксперты отдают себе отчет в том, что поставки истребителей не помогут Украине победить Россию, и тем не менее называют их "необходимым элементом для поддержания и повышения мотивации населения и войск". В связи с этим депутат задается вопросом, "до каких пор украинцев будут мотивировать идти на смерть ради недостижимых целей". "Пока не останется ни одного украинца, способного воевать?", - уточняет она.

Агентство Reuters проинформировало 18 августа со ссылкой на источник, что США дали согласие на передачу Данией и Нидерландами американских истребителей-бомбардировщиков F-16 Украине, когда будет завершена подготовка украинских пилотов. По сведениям источника, госсекретарь США Энтони Блинкен уже отправил своим коллегам в Дании и Нидерландам письма с гарантиями того, что Вашингтон поддерживает этот шаг, однако никакие точные даты при этом не называются.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о "прорывной договоренности" с Амстердамом в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Киеву. Дания также заявила о готовности передать Украине 19 истребителей F-16, шесть первых самолетов поступят до Нового года. У ВВС Дании около 30 истребителей, которые будут выведены из эксплуатации, когда страна перейдет на более современные F-35. У ВВС Нидерландов 42 таких самолета.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на земле.