Первого зампреда ЕК Тиммерманса официально избрали лидером альянса левых в Нидерландах

Он получил почти 92% голосов в ходе выборов среди членов Партии труда и "Зеленые левые", сообщил телеканал NOS

ГААГА, 22 августа. /ТАСС/. Первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс официально избран в Нидерландах лидером альянса левых, в который входят Партия труда и "Зеленые левые". Об этом сообщил телеканал NOS.

По его данным, Тиммерманс получил почти 92% голосов в ходе выборов среди членов двух партий. В общей сложности в голосовании приняло участие почти 38 тыс. человек, входящих в одну из политических сил и обладающих правом голоса.

Сами выборы были формальностью, поскольку Тиммерманс являлся единственным кандидатом. Люди, не поддерживающие его кандидатуру, могли выбрать графу "ни за одного кандидата".

NOS утверждает, что для участия в выборах Тиммерманс оставит свою должность первого заместителя председателя Еврокомиссии. Он является членом Партии труда и ранее занимал должность главы МИД Нидерландов.

Партия труда и "Зеленые левые" уже сформировали единую группу в Сенате, однако впервые совместно идут на национальные выборы. Как показывают опросы общественного мнения, союз по большей части поддерживается членами партий. Однако в последнее время раздаются голоса и критиков, особенно из Партии труда, которые опасаются, что блок больше сконцентрируется на зеленых вопросах и будет уделять меньше внимания социальной повестке.