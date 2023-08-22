CNN: первый из обвиняемых по делу Трампа в Джорджии явился в суд и сдался властям

Речь идет о Скотте Холле, проживающем в Атланте и работающем поручителем по залогам

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Первый из обвиняемых по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия, по которому также обвиняется экс-президент США Дональд Трамп, явился в суд и сдался властям. Об этом сообщает телеканал CNN.

Речь идет о Скотте Холле, проживающем в Атланте и работающем поручителем по залогам. Он якобы пытался вмешаться в работу электронных систем для голосования в округе Кофи в Джорджии. Против Холла выдвинуто семь обвинений, в том числе в организации преступной группировки для вмешательства в выборы. Это обвинение считается главным в деле, оно выдвинуто и против Трампа.

После явки в суд Холл был официально задержан, ему присвоен индивидуальный номер находящегося под стражей лица. Однако накануне адвокаты Холла достигли соглашения о залоге, так что после обработки документов он будет отпущен.

Как ожидается, то же самое произойдет с Трампом, когда он явится в суд в четверг. Ранее CNN сообщал, что адвокаты экс-президента достигли соглашения с судом о внесении залога в размере $200 тыс. Трамп также будет арестован, но, как и в случае предыдущих дел, арест продлится всего два-три часа.

На прошлой неделе большое жюри присяжных в Джорджии выдвинуло против экс-президента, ряда его адвокатов, помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии обвинения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году. Им фактически инкриминируется создание организованной группы, пытавшейся пересмотреть результаты волеизъявления. Выдвинутые против Трампа в Джорджии обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок не менее 20 лет.