На границе Украины со странами ЕС планируют открыть девять новых пунктов пропуска

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что еще 13 уже действующих ждет модернизация

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. На границе Украины со странами Евросоюза планируют открыть девять новых автомобильных пунктов пропуска. Еще 13 уже действующих ждет модернизация. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Развитие пограничной инфраструктуры. В частности, сети автомобильных пунктов пропуска. В настоящее время на границе с ЕС их функционирует 21. <...> В планах создание еще девять пунктов пропуска и модернизация 13", - сказал он. По словам Шмыгаля, больше всего работ должны будут провести на границе с Польшей - так, украинские власти уже договорились с Варшавой о льготном кредите на €160 млн для обновления дорог, пунктов пропуска и на закупку сканеров.

"Вторая задача - совместный таможенный и пограничный контроль со странами ЕС. То есть будет один пункт пропуска, где будут работать представители обоих государств. <...> Пилотный проект реализуем на польско-украинской границе. <...> Украина сделала соответствующее предложение и румынской стороне", - продолжил украинский премьер.

18 августа Шмыгаль по итогам переговоров со своим румынским коллегой Марчелом Чолаку в Бухаресте заявил, что две страны намерены открыть на общей границе дополнительные пропускные пункты для автомобильного, железнодорожного, морского и речного сообщения. Тогда же было подписано соглашение об открытии нового КПП "Сигету-Мармацией - Белая Церковь" на границе Румынии и Украины.