В Польше объекты энергетической инфраструктуры будет охранять спецназ

Министр национальной обороны республики Мариуш Блащак считает, что лучшим родом войск, который в состоянии охранять объекты критически важной инфраструктуры, является спецназ

ТАСС, 22 августа. Самые важные инфраструктурные объекты, включая энергетические, в Польше будет охранять новое подразделение спецназа. Об этом, как сообщает агентство РАР, заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

"Лучшим родом войск, который в состоянии охранять объекты критически важной инфраструктуры, является именно спецназ", - сказал министр.

Свое заявление Блащак сделал во время посещения базы польских морских коммандос Formoza в Дзивнове, где было сформировано новое подразделение специального назначения. "Мы должны считаться с различными провокациями, в связи с чем критическая инфраструктура должна сильно охраняться", - добавил польский министр.

Спецподразделение Formoza было создано в составе польских вооруженных сил в 1975 году. В настоящее время бойцы подразделения проходят обучение в составе морской пехоты и морского спецназа в США.

Численность нового подразделения польского спецназа, которое будет охранять объекты инфраструктуры, не раскрывается. По данным польских СМИ, оно может быть использовано, в частности, и для охраны газопровода Baltic Pipe, часть которого проходит по дну Балтийского моря.