22 августа, 14:33
Попытка госпереворота в Нигере

Reuters: глава миссии ECOWAS назвал плодотворной встречу с мятежниками в Нигере

Согласно агентству, Абдусалами Абубакар не исключил дипломатическое решение конфликта

ПРЕТОРИЯ, 22 августа. /ТАСС/. Глава миссии Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) экс-президент Нигерии (с 1998 по 1999 год) генерал Абдусалами Абубакар назвал "очень плодотворной" встречу с лидерами мятежников в Нигере. Как сообщает агентство Reuters, по оценке главы делегации ECOWAS, посетившей Ниамей, дипломатическое решение конфликта не исключено.

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При этом ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что переговоры делегации ECOWAS с лидерами Национального совета спасения родины завершились безрезультатно. По его сведениям, мятежники отказались освободить отстраненного от власти 26 июля президента Мохамеда Базума и восстановить его в должности.

18 августа комиссар по вопросам мира и безопасности ECOWAS Абдель Фатау Мусах по итогам прошедшей в столице Ганы встречи начальников генштабов ВС государств сообщества заявил, что точная дата начала военного вмешательства в ситуацию в Нигере определена. Официально она пока не объявлена. 

Теги:
НигерПопытка госпереворота в Нигере
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