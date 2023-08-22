Reuters: глава миссии ECOWAS назвал плодотворной встречу с мятежниками в Нигере

Согласно агентству, Абдусалами Абубакар не исключил дипломатическое решение конфликта

ПРЕТОРИЯ, 22 августа. /ТАСС/. Глава миссии Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) экс-президент Нигерии (с 1998 по 1999 год) генерал Абдусалами Абубакар назвал "очень плодотворной" встречу с лидерами мятежников в Нигере. Как сообщает агентство Reuters, по оценке главы делегации ECOWAS, посетившей Ниамей, дипломатическое решение конфликта не исключено.

При этом ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что переговоры делегации ECOWAS с лидерами Национального совета спасения родины завершились безрезультатно. По его сведениям, мятежники отказались освободить отстраненного от власти 26 июля президента Мохамеда Базума и восстановить его в должности.

18 августа комиссар по вопросам мира и безопасности ECOWAS Абдель Фатау Мусах по итогам прошедшей в столице Ганы встречи начальников генштабов ВС государств сообщества заявил, что точная дата начала военного вмешательства в ситуацию в Нигере определена. Официально она пока не объявлена.