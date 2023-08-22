Красный Полумесяц Азербайджана заявил о готовности поддержать доставку грузов в Карабах

Она будет осуществляться по дороге Агдам - Ханкенди

БАКУ, 22 августа. /ТАСС/. Общество Красного Полумесяца Азербайджана заявило о готовности поддержать доставку гуманитарных грузов армянскому населению в Карабахе по дороге Агдам - Ханкенди.

"Общество Красного Полумесяца Азербайджана <…> с помощью своих сотрудников и волонтеров готово оказать поддержку доставке армянским жителям любого гуманитарного груза с необходимым продовольствием, медицинскими принадлежностями, лекарственными препаратами, одеждой по дороге Агдам - Ханкенди", - говорится в распространенном заявлении организации.

В нем указано, что осуществление этой гуманитарной миссии полностью соответствует как национальному законодательству, так и соответствующим международным документам. "Для осуществления этой гуманитарной миссии мобилизован весь потенциал Общества Красного Полумесяца Азербайджана", - подчеркивается в документе.

По данным армянской стороны, Лачинский коридор, который является единственной сухопутной дорогой из Нагорного Карабаха в Армению, перекрыт 12 декабря 2022 года группой азербайджанцев, а затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией возле моста Хакари.

Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК), а жители региона, которые нуждаются в медицинской помощи, при содействии МККК отправляются в Армению. 15 июня после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.

В начале августа азербайджанская сторона заявила, что с помощью международных посредников достигнута договоренность об использовании МККК маршрута Агдам - Ханкенди для перевозки грузов, а через 24 часа после этого - об увеличении интенсивности перевозок по Лачинской дороге, однако в последний момент эта договоренность была сорвана представителями армянского населения Карабаха.