Журналист сообщил, что Байден заснул на церемонии прощания с погибшими на Гавайях

Шон Хэннити опубликовал трансляцию мероприятия, на которой видно, как американский лидер некоторое время сидит с опущенной головой, подобно спящему человеку

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден, вероятно, заснул на церемонии, посвященной американцам, погибшим в результате пожаров на острове Мауи. Об этом сообщил тележурналист и политический обозреватель Шон Хэннити в социальной сети X (ранее Twitter).

Хэннити опубликовал трансляцию церемонии, на которой видно, как американский лидер некоторое время сидит с опущенной головой, подобно спящему человеку. "Байден, похоже, заснул во время церемонии на Гавайях, посвященной сотням американцев, погибших в результате пожаров", - прокомментировал видео журналист.

Ранее телеканал CBS информировал, что Байден вместе с первой леди Джилл Байден после посещения Мауи отправился на озеро Тахо (штат Невада), где они "планируют провести отпуск в течение нескольких дней".

Лесные пожары начались на острове Мауи 9 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который в результате полностью сгорел. Лесные пожары на Гавайях унесли жизни 114 человек, еще 850 числятся пропавшими без вести. Без жилья остались около 4,5 тыс. человек. Пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в США за последнее столетие. Губернатор штата сообщил, что ущерб оценивается в $6 млрд.

Жители Мауи неоднократно жаловались на недостаточную поддержку со стороны администрации Байдена. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) ранее обратила внимание на то, что вашингтонская администрация выделяет огромные средства на военную помощь Украине, забывая, что поддержка требуется на Гавайях.