В Бразилии отметили рост авторитета БРИКС

Специальный помощник бразильского президента по международным вопросам Селсу Аморим отметил, что мир не хочет жить под диктатом G7

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 августа. /ТАСС/. Растущий интерес развивающихся стран к взаимодействию с объединением БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) свидетельствует об авторитете этой площадки и о непринятии модели подчинения экономически развитым странам. Такое мнение выразил специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам, экс-глава МИД и Минобороны страны Селсу Аморим.

"Думаю, что текущая встреча очень явно свидетельствует об этом. Весь этот интерес к расширению, наличие стран, которые хотят быть партнерами или участниками БРИКС, говорит, что объединение является новой силой в мире, о том, что мир не может оставаться таким, каким его хочет видеть G7", - приводит его слова пресс-служба бразильского лидера.

По его мнению, масштаб мероприятия, в котором, помимо лидеров "пятерки", участвуют также представители более сорока государств и международных организаций, подтверждает, что геополитический момент не сводится исключительно к противостоянию США и КНР, а на международной арене есть место для различных игроков. "Это глобальная заявка. В первую очередь этот саммит БРИКС и весь ажиотаж вокруг него, подтверждают, что мир устроен гораздо сложнее", - отметил дипломат.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа и станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Российскую делегацию на мероприятии возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров, президент России Владимир Путин примет в нем участие в режиме видеоконференции. Как сообщили в пресс-службе Кремля, итоговые договоренности будут зафиксированы в Йоханнесбургской декларации XV саммита БРИКС.