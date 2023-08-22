22 августа, 14:43

Лукашенко назначил нового начальника управления теробороны Белоруссии

Им стал Дмитрий Стрешинский

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Полковник Дмитрий Стрешинский назначен начальником управления территориальной обороны - заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии. Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе главы государства.

Ранее Стрешинский занимал должность начальника управления службы войск вооруженных сил.

Должность начальника управления территориальной обороны освободилась в июле 2023 года после того, как занимавший ее до этого генерал-майор Андрей Матиевич был повышен до первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил.

В Белоруссии создано семь зон теробороны, которые разделены на районы в соответствии с административным делением. В каждом районе предусмотрено формирование стрелкового батальона войск территориальной обороны. Отряды народного ополчения формируются из числа не подлежащих мобилизации в рамках установленных планов добровольцев на территориях их проживания. Непосредственное руководство отрядами ополчения осуществляют территориальные органы внутренних дел. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация