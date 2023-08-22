Лукашенко назначил нового начальника управления теробороны Белоруссии

Им стал Дмитрий Стрешинский

МИНСК, 22 августа. /ТАСС/. Полковник Дмитрий Стрешинский назначен начальником управления территориальной обороны - заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии. Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе главы государства.

Ранее Стрешинский занимал должность начальника управления службы войск вооруженных сил.

Должность начальника управления территориальной обороны освободилась в июле 2023 года после того, как занимавший ее до этого генерал-майор Андрей Матиевич был повышен до первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил.

В Белоруссии создано семь зон теробороны, которые разделены на районы в соответствии с административным делением. В каждом районе предусмотрено формирование стрелкового батальона войск территориальной обороны. Отряды народного ополчения формируются из числа не подлежащих мобилизации в рамках установленных планов добровольцев на территориях их проживания. Непосредственное руководство отрядами ополчения осуществляют территориальные органы внутренних дел.