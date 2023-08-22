Эксперт: расширение БРИКС свидетельствует об утрате позиций США на Глобальном Юге

Старший научный сотрудник Тихоокеанского исследовательского форума Акхил Рамеш отметил, что организация представляет собой "альтернативу возглавляемому Западом мировому порядку"

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Укрепление позиций объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) свидетельствует об утрате позиций США на Глобальном Юге, страны которого хотят сотрудничать с государствами группы. Об этом сообщил журналу Newsweek эксперт, старший научный сотрудник Тихоокеанского исследовательского форума Акхил Рамеш.

"На Глобальном Юге США отстают от таких стран, как Россия, Индия и Китай. <...> Подход США по-прежнему заключается в том, что они используют страны Глобального Юга в качестве пешек в своем будущем более масштабном холодном или горячем конфликте с Китаем или Россией. Это, очевидно, не помогло им завести друзей", - считает Рамеш. Он также добавил, что БРИКС представляет собой "альтернативу возглавляемому Западом мировому порядку", поэтому страны поспешили присоединиться к такому объединению.

Саммит БРИКС проходит 22-24 августа в Йоханнесбурге. В 2023 году в объединении председательствует ЮАР. Шерпа республики в БРИКС Анил Суклал ранее сообщил, что около 30 государств проявляют интерес к вступлению в объединение, часть из них подали официальные заявки, в том числе Алжир, Бангладеш, Египет и Эфиопия. По данным источников индийской газеты Business Standard, на саммите в БРИКС могут быть приняты пять стран: Аргентина, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

С наступлением 2024 года председательство в объединении переходит к России.