В Тайване заявили, что концентрация трития в водах страны достигнет пика через четыре года

Это связано со сбросом очищенной от радиоактивных частиц воды с аварийной японской АЭС "Фукусима-1" в океан

ГОНКОНГ, 22 августа. /ТАСС/. Концентрация трития в акватории возле Тайваня достигнет пиковых значений через четыре года после начала сброса очищенной от радиоактивных частиц воды с аварийной японской АЭС "Фукусима-1" в океан. Об этом говорится в заявлении Совета по атомной энергетике Тайваня.

"Динамическое моделирование снижения концентрации содержащей тритий воды показало, что зараженная жидкость будет двигаться с Северо-Тихоокеанским течением в восточном направлении, в сторону западного побережья США", - сказано в документе. Как отмечается в заявлении, часть этих вод из-за завихрений в течениях в северных районах Тихого океана все же развернется, направится в сторону Тайваня и достигнет его побережья через 1-2 года после сброса.

"Концентрация трития достигнет максимальных значений через четыре года после сброса и составит 10 в минус шестой степени беккереля на литр, что значительно ниже естественного фона в акватории Тайваня, который достигает 0,5 беккереля на литр", - подчеркивается в документе.

В то же время в заявлении указывается, что власти Тайваня будут регулярно замерять уровень радиации в акватории возле острова, а также в выловленной рядом рыбе и импортированных из Японии продуктах питания.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС "Фукусима-1" начнется 24 августа. Кисида также обещал, что правительство Японии будет нести ответственность за безопасный сброс очищенной воды с АЭС "Фукусима-1", "даже если на это уйдет несколько десятилетий".

Реакция на сброс воды

Во вторник власти Гонконга также заявили о запрете с 24 августа импорта морепродуктов из 10 префектур Японии, в том числе Токио и Фукусимы, из-за сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в океан. Как заявил секретарь (министр) окружающей среды и экологии Гонконга Се Чжаньхуань, в настоящее время неизвестно, как долго будет действовать запрет. По данным властей Японии, в 2022 году экспорт морепродуктов в Гонконг составил около 536 млн долларов.

Власти Макао в тот же день также заявили о запрете импорта ряда продуктов питания из 10 префектур Японии, в том числе Токио и Фукусимы. Речь идет об импорте живых и свежих продуктов питания, продуктов животного происхождения, морской соли и морских водорослей, а также овощей, фруктов, молока и молочных продуктов, продуктов водного промысла и изделий из них, мясной продукции и изделий из мяса, яиц домашней птицы и других товаров.