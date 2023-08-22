Судья ООН заявил, что Британии нужно заплатить $24 трлн в виде репараций за работорговлю

Патрик Робинсон считает, что Лондон не может "продолжать игнорировать самое ужасное злодеяние, символизирующее негуманность человека"

ЛОНДОН, 22 августа. /ТАСС/. Великобритании следует выплатить странам Карибского бассейна репарации за трансатлантическую работорговлю, размер которых оценивается в $24 трлн. Такое мнение выразил судья Международного суда ООН Патрик Робинсон в интервью газете The Guardian.

"Они [Великобритания] не могут продолжать игнорировать самое ужасное злодеяние, символизирующее негуманность человека. Репарации выплачивались за другие преступления и гораздо быстрее, чем репарации за самое ужасное злодеяние в истории человечества - трансатлантическую систему рабского труда, - сказал он. - Я верю, что Соединенное Королевство не сможет бороться с движением в поддержку выплаты репараций. Этого требуют история и закон".

Ранее Робинсон, родившийся на Ямайке, принял участие в составлении доклада американской консалтинговой компании Brattle Group, посвященного необходимости выплаты западными государствами репараций за трансатлантическую работорговлю. В опубликованном в июне исследовании говорилось, что на компенсации могут рассчитывать более 30 стран, из которых вывозились невольники. Согласно докладу, только Великобритания должна заплатить $24 трлн в виде репараций, из которых $9,6 трлн должны достаться Ямайке.

"Это подсчеты не за пятилетний или десятилетний период. Они учитывают весь период трансатлантической системы рабского труда, то есть сотни лет. Более того, репарации [за работорговлю] никогда не выплачивались", - заявил Робинсон, объясняя, почему Великобритании был выставлен именно такой счет. Судья подчеркнул, что репарации могут быть выплачены не сразу, а постепенно в течение 10-25 лет.

Он допустил, что в случае отказа западных стран выплачивать компенсацию вопрос может быть переадресован в международные судебные инстанции. "Я думаю, что более вероятно урегулирование посредством политической дипломатии, которая учитывает последние юридические аспекты. Но я не исключаю судебные процедуры, - добавил Робинсон, который в период с 2008 по 2011 год был председателем Международного трибунала по бывшей Югославии. - Времена меняются. Соединенное Королевство, в том числе Консервативная партия и Лейбористская партия и другие значимые партии, должно брать в расчет движение в поддержку репараций".

Позиция Великобритании

В апреле премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе выступления в Палате общин британского парламента отказался приносить извинения от имени Соединенного Королевства за то, что в прошлом Лондон активно занимался работорговлей. Король Великобритании Карл III еще до своего вступления на престол в сентябре 2022 года в ходе поездок по странам Содружества также регулярно сталкивался с призывами местного населения открыто осудить колониальную политику Британской империи и признать ответственность монархов Соединенного Королевства за практику работорговли.

Выражая свое сожаление относительно темных страниц истории страны, члены британской королевской семьи отказывались напрямую принести извинения жителям бывших колоний. Как отмечали британские СМИ, тем самым представители королевской семьи стремятся избежать участия в дискуссиях о возможных репарациях со стороны Лондона в связи с работорговлей, активно продвигавшейся Великобританией в XVII-XVIII вв. В последние годы государства Карибского бассейна все активнее говорят о необходимости таких репараций.