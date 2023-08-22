Гагаузия из-за разногласий может потребовать от Молдавии большей автономии

Председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов отметил, что "народ требует этого"

КИШИНЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов не исключает, что жители региона могут потребовать большей автономии от Молдавии из-за разногласий с Кишиневом. В интервью телеканалу "Первый приднестровский" он согласился с ведущим, что на предстоящем 9 сентября съезде гагаузских депутатов всех уровней может прозвучать требование о повторном провозглашении Гагаузской Республики.

"Не исключен [такой] вариант. Народ требует этого, потому что Республика [Молдова] очень, скажем, вяло относится к нашему законодательству", - ответил он на вопрос о возможности повторного провозглашения Гагаузской Республики.

В мае этого года съезд депутатов всех уровней Гагаузии призвал власти Молдавии привести законы страны в соответствие с положением "Об особом правовом статусе Гагаузии" и прекратить ущемление прав автономии. Политики в автономии считают, что закон об особом статусе должен быть внесен в Конституцию Молдавии. Кроме того, депутаты потребовали вернуть Гагаузии собственные таможенную и налоговую службы, предоставить квоты для гагаузов в центральных органах власти.

Конфликт

С мая отношения между Кишиневом и Комратом только ухудшались. После выборов главы Гагаузии, на которых победила представитель оппозиции Евгения Гуцул, президент страны Майя Санду заявила, что голосование прошло с многочисленными нарушениями, в Центризбиркоме прошли обыски и изъятие документов. Несмотря на то, что результаты выборов признали все участники выборов, а Гуцул вступила в свои полномочия, Санду еще не подписала указ о ее назначении членом молдавского правительства, как того требует законодательство. Вместе с тем в парламент Молдавии поступил проект закона, который повлечет сокращение бюджета автономии.

Провозглашение Гагаузской Республики 19 августа 1990 года стало "симметричным ответом" на всплеск национализма в Молдавии и агрессивные выпады политиков в адрес гагаузов и русскоязычных жителей республики. Споры вылились в конфликт, который Кишинев попытался урегулировать силой, однако избежать кровопролития помогли советские войска. Тогда представители Кишинева и Комрата сели за стол переговоров, а в декабре 1994 года парламент Молдавии принял закон "Об особом правовом статусе Гагаузии".