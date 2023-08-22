22 августа, 15:23
Военная операция на Украине

Гросси заявил, что МАГАТЭ известно о взрыве в Энергодаре 18 августа

Гендиректор агентства отметил, что повреждений на площадке ЗАЭС не зафиксировано

ВЕНА, 22 августа. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) знает о взрыве, произошедшем в Энергодаре 18 августа. Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, опубликованном на сайте организации.

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"МАГАТЭ известно о взрыве утром 18 августа в соседнем [с Запорожской АЭС] городе Энергодаре, в котором проживает большая часть персонала ЗАЭС и в котором пострадали несколько человек. О каких-либо травмах персонала станции эксперты МАГАТЭ не слышали, повреждений на площадке ЗАЭС не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Ранее в оперативных службах Запорожской области сообщали, что 18 августа украинские силы нанесли удар двумя беспилотными летательными аппаратами по жилому многоэтажному дому в Энергодаре. Пострадали не менее четырех человек. 

Теги:
УкраинаРоссияГросси, РафаэльВоенная операция на Украине
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