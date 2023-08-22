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обновлено 22 августа, 15:35
Cаммит G20

Байден примет участие в саммите G20 в Нью-Дели

Саммит пройдет 9-10 сентября

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден примет участие в саммите Группы двадцати (G20), который пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. Об этом сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан на онлайн-брифинге.

"С 7 по 10 сентября президент Байден посетит Нью-Дели, Индия, чтобы принять участие в саммите G20. Вместе с нашими партнерами по G20 он обсудит ряд совместных усилий по решению глобальных проблем - от перехода к экологически чистой энергетике и борьбы с изменением климата до смягчения экономических и социальных последствий войны России на Украине и расширения возможностей многосторонних банков развития, включая Всемирный банк, для более эффективной борьбы с бедностью и решения серьезных транснациональных проблем", - отметил Салливан. 

Теги:
СШАИндияСаммит G20Байден, ДжоСалливан, Джейк
© Информационное агентство ТАСС
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