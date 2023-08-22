Гросси спрогнозировал рост запасов воды для охлаждения ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ назвал нестабильной общую ситуацию с ядерной безопасностью станции

ВЕНА, 22 августа. /ТАСС/. Запасы необходимой для охлаждения Запорожской АЭС воды будут увеличены за счет рытья новых колодцев возле прудов-охладителей, но общая ситуация с ядерной безопасностью станции остается нестабильной. Об этом говорится в заявлении генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, опубликованном на сайте организации.

"Станция продолжает принимать меры по решению дополнительных проблем, вызванных потерей плотины Каховской ГЭС около 10 недель назад. Бурение новых скважин должно увеличить запасы воды для охлаждения. Однако общая ситуация с ядерной безопасностью остается нестабильной", - подчеркнул Гросси.

По словам гендиректора МАГАТЭ, эксперты агентства на станции получили информацию о вводе в эксплуатацию новой скважины. Они также проинформировали свое руководство о планах по возведению 10-12 колодцев по периметру резервуаров для сбора воды для охлаждения ЗАЭС. Как отметил Гросси, в настоящий момент на ЗАЭС имеется запас воды, достаточный для ее охлаждения на протяжении "многих месяцев".

Хотя все шесть реакторов станции остановлены, ей все равно требуется вода для охлаждения. Как ранее заявлял Гросси, она нужна для предотвращения плавления топлива и потенциального выброса радиоактивных материалов. Ситуация со снабжением ЗАЭС водой обострилась после разрушения дамбы Каховской ГЭС 6 июня. Это привело к исчезновению большей части запасов воды в Каховском водохранилище.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.