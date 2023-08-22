Экс-полковник ВСУ считает, что Украине не стоило начинать контрнаступление

Сергей Грабский назвал причинами этого нехватку сил, отсутствие превосходства в артиллерии и господства в воздухе

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Украина по всем правилам военной науки должна была отказаться от контрнаступления из-за нехватки сил, отсутствия превосходства в артиллерии и господства в воздухе. Такое мнение выразил газете The Wall Street Journal военный аналитик и бывший полковник ВСУ Сергей Грабский.

"По всем правилам военной науки Украине не надо было начинать контрнаступление, - сказал он. - Нам надо было иметь троекратное преимущество над врагом, превосходство в артиллерии и контроль в воздухе. Ни одного из этих факторов не было".

Грабский добавил, что Украина продолжает предпринимать попытки контрнаступления. "Сейчас идет наиболее интенсивная фаза боевых действий с обеих сторон", - отметил он.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.