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обновлено 22 августа, 15:47
Военная операция на Украине

В США не считают, что конфликт на Украине зашел в тупик

Помощник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Киев "продолжает возвращать территории на методичной, систематической основе"

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не считает, что украинский конфликт зашел в тупик. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на онлайн-брифинге.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Его спросили, считает ли Вашингтон, что ситуация на Украине зашла в тупик, как об этом говорят многие эксперты. "Мой ответ на ваш вопрос - нет, мы не считаем, что конфликт зашел в тупик. Как я уже отмечал, мы продолжаем поддерживать Украину в ее усилиях по возвращению территорий в рамках нынешнего контрнаступления. Мы видим, что она продолжает возвращать территории на методичной, систематической основе", - сказал Салливан. 

Теги:
УкраинаСШАСалливан, ДжейкВоенная операция на Украине
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