В США не считают, что конфликт на Украине зашел в тупик

Помощник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Киев "продолжает возвращать территории на методичной, систематической основе"

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не считает, что украинский конфликт зашел в тупик. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на онлайн-брифинге.

Его спросили, считает ли Вашингтон, что ситуация на Украине зашла в тупик, как об этом говорят многие эксперты. "Мой ответ на ваш вопрос - нет, мы не считаем, что конфликт зашел в тупик. Как я уже отмечал, мы продолжаем поддерживать Украину в ее усилиях по возвращению территорий в рамках нынешнего контрнаступления. Мы видим, что она продолжает возвращать территории на методичной, систематической основе", - сказал Салливан.