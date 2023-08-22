В МАГАТЭ сообщили о продолжающихся военных действиях в районе ЗАЭС

Согласно заявлению гендиректора организации Рафаэля Гросси, ее эксперты продолжают информировать о фиксируемых признаках военной активности в районе Запорожской АЭС

ВЕНА, 22 августа. /ТАСС/. Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по-прежнему регулярно сообщают о продолжающихся военных действиях в районе Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом говорится в заявлении генерального директора организации Рафаэля Гросси, опубликованном на ее официальном сайте.

Согласно тексту, эксперты МАГАТЭ "продолжают информировать о [фиксируемых] на регулярной основе признаках военной активности в районе [ЗАЭС], иногда в непосредственной близости от объекта, иногда - на некотором отдалении от него. К примеру, 14 августа сильный взрыв сотряс окна комнат [экспертов], два дня спустя послышались звуки стрельбы. Еще один взрыв вблизи станции произошел 17 августа, а 20 августа на некотором расстоянии от ЗАЭС были зафиксированы пять взрывов и еще пять 21 августа".

ЗАЭС, расположенная в городе Энергодаре, состоит из шести энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы ПВО, однако несколько раз фиксировались попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов. Чтобы защитить ЗАЭС от обстрелов, на ее территории возведены инженерные конструкции, которые должны стать так называемой подушкой безопасности.