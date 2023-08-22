В США не считают, что БРИКС становится геополитическим соперником

Помощник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что это весьма разнообразная группа стран в ее нынешнем виде

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не рассматривает БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в качестве своего геополитического соперника. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на онлайн-брифинге.

Его спросили, обеспокоен ли Вашингтон тем, что БРИКС может угрожать США в экономическом и геополитическом плане. "Мы не рассматриваем БРИКС как то, что может развиться в некоего геополитического соперника Соединенных Штатов или во что-то в этом роде. Это весьма разнообразная группа стран в ее нынешнем виде, Бразилия, Индия, ЮАР - демократические государства, а Россия и Китай - автократии, у которых [всех стран БРИКС] есть разногласия по важнейшим вопросам в Индо-Тихоокеанском регионе, по войне на Украине, по целому ряду других вопросов", - утверждал Салливан.

"Мы будем продолжать работать над развитием прочных позитивных отношений с Бразилией, Индией и ЮАР. Мы будем продолжать регулировать наши отношения с Китаем, и мы будем продолжать противостоять агрессии России. Но мы не рассматриваем эту систему с точки зрения геополитического [соперничества]", - добавил он. Советник главы государства подчеркнул, что США в рамках G7 стремятся оказывать помощь странам Глобального Юга путем инвестиций и предоставления помощи.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа и является крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга.