22 августа, 16:07

СМИ: в Швеции подали 12 новых заявок на акции с сожжением Корана

Как сообщает радиостанция Sveriges Radio, они могут пройти в Стокгольме, Мальмё и Эребру

СТОКГОЛЬМ, 22 августа. /ТАСС/. Организатор акций с сожжением Корана Салван Момика направил 12 новых заявок на аналогичные манифестации в течение следующих трех недель в Стокгольме, Мальмё и Эребру. Об этом сообщает радиостанция Sveriges Radio.

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Новые заявки были поданы 21 августа, но еще не одобрены властями. Полиция Стокгольма сообщила, что дает разрешение на публичные собрания, насколько это возможно. Сейчас поступившие заявления рассматриваются.

28 июня с разрешения полиции на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. Он провел аналогичные манифестации у посольств Ирака и Ирана, а также у здания парламента. Полиция возбудила против него дело о разжигании вражды. 

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