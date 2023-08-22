Президент Бразилии назвал неприемлемым "зеленый неоколониализм" развитых стран

Луис Инасиу Лула да Силва отметил, что эти государства выстраивают дискриминационные торговые барьеры под видом защиты окружающей среды

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 22 августа. /ТАСС/. Продвижение развитыми странами своих торговых интересов под видом инициатив, направленных на борьбу с климатическими изменениями, является неприемлемым. Такое мнение выразил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

"Мы не приемлем зеленого неоколониализма, который выстраивает дискриминационные торговые барьеры под видом защиты окружающей среды", - сказал политик, выступая на заседании Делового совета БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). По его мнению, "пятерка" в этом случае выступает в качестве механизма более справедливой и прогнозируемой внешней торговли.

15-й саммит БРИКС проходит с 22 по 24 августа в ЮАР. Шерпа республики в БРИКС Анил Суклал ранее сообщил, что около 30 государств проявляют интерес к вступлению в объединение, часть из них подали официальные заявки, в том числе Алжир, Бангладеш, Египет и Эфиопия. По данным источников индийской газеты Business Standard, на саммите в БРИКС могут быть приняты пять стран: Аргентина, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.