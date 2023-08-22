В Саудовской Аравии введут китайский язык во всех школах

По информации Saudi Gazette, такое решение приняли во время визита премьер-министра королевства Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в Китай

ДУБАЙ, 22 августа. /ТАСС/. Министерство образования Саудовской Аравии поручило всем частным и государственным школам королевства ввести программу изучения китайского языка. Об этом сообщила газета Saudi Gazette.

По ее информации, решение о введении в саудовских школах уроков китайского языка было принято во время визита наследного принца и премьер-министра королевства Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в Китай. В ходе поездки кронпринца Эр-Рияд и Пекин договорились разработать план по включению китайского языка в учебные программы на всех уровнях в школах и университетах королевства, отмечает газета.

Согласно директиве Министерства образования Саудовской Аравии, для изучения китайского языка в школах должно быть отведено четвертое занятие каждого воскресенья и понедельника. По сведениям газеты, департаменты образования по всему королевству готовятся к реализации программы изучения китайского языка для учащихся второго класса средних школ в рамках профильных классов. При каждом департаменте будут выделены определенные школы, где преподают китайский язык.

В последние годы Китай и Саудовская Аравия активно наращивают двустороннее взаимодействие в различных сферах, особенно в экономике. В феврале 2019 года наследный принц Саудовской Аравии посетил Пекин, а в декабре 2022 года председатель КНР Си Цзиньпин совершил визит в королевство, в ходе которого стороны заключили соглашение о стратегическом партнерстве.