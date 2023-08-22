Си Цзиньпин заявил, что Китай призывает работать над обеспечением всеобщей безопасности

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Китай выступает за обеспечение всеобщей безопасности и устранение причин конфликтов в мире. Соответствующее заявление председателя КНР Си Цзиньпина было зачитано во вторник на сессии "Диалог лидеров на деловом форуме БРИКС" министром коммерции КНР Ван Вэньтао.

"Нам необходимо прилагать усилия для достижения всеобщей безопасности. В эти годы мир был не очень спокойным, многие страны и регионы пережили войны, а люди были перемещены", - говорится в заявлении китайского лидера, который также считает, что "международное сообщество стремится устранить коренные причины конфликтов и найти фундаментальное решение для обеспечения долгосрочного мира".

"КНР будет сотрудничать со всеми странами для ускорения развития сотрудничества в области реализации инициативы глобального развития", - говорится в заявлении китайского лидера.

Каждая страна имеет право на экономическое развитие, несмотря на препятствия со стороны некоторых сил, говорится в заявлении Си Цзиньпина.

"Все, что мы делаем, нацелено на то, чтобы принести счастье нашим народам. Однако некоторые страны, стремясь к гегемонии, наносят ущерб возникающим рынкам и развивающимся странам. Быстрое развитие становится объектом сдерживания, а преодоление трудностей - объектом препятствий. <...> Однако каждая страна имеет право на развитие, а народ каждой страны - на стремление к хорошей жизни", - говорится в заявлении китайского лидера.

"Мы будем продолжать углублять стратегическое партнерство в рамках БРИКС, расширять модель БРИКС+, активно продвигать процесс расширения состава членов, углублять единство и сотрудничество с другими странами с формирующимися рынками и развивающимися странами, продвигать многополярность в мире и демократизацию международных отношений, а также способствовать тому, чтобы мировой порядок развивался в более справедливом и разумном направлении", - говорится в заявлении китайского лидера.