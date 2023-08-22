Байден планирует встретиться с Лулой да Силвой в сентябре в Нью-Йорке

Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в ходе телефонного разговора 17 августа президенты не обсуждали поездку бразильского лидера на саммит БРИКС в ЮАР, а также какие-либо иные вопросы, связанные с деятельностью объединения

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден рассчитывает встретиться с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в сентябре в Нью-Йорке. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на онлайн-брифинге.

"Во время телефонного разговора двух президентов мы обсуждали возможность встречи на Генеральной Ассамблее ООН. <...> В Нью-Йорке они обсудят широкий круг вопросов как двусторонних, так и многосторонних отношений", - сказал он.

Салливан добавил, что в ходе телефонного разговора 17 августа президенты не обсуждали поездку бразильского лидера на саммит БРИКС в ЮАР, а также какие-либо иные вопросы, связанные с деятельностью объединения. "Мы продолжим поддерживать крепкие позитивные отношения, которые у нас есть с Бразилией, Индией и ЮАР, будем контролировать отношения с Китаем и будем противодействовать российской агрессии", - добавил представитель Белого дома.