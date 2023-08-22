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обновлено 22 августа, 17:26
Саммит БРИКС - 2023

Си Цзиньпин заявил, что Китай продолжит проводить независимую политику

По словам председателя КНР, "Китай твердо стоит на правильной стороне истории"

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Китай стоит на правильной стороне истории и продолжит проводить независимую и мирную внешнюю политику. Соответствующее заявление председателя КНР Си Цзиньпина было зачитано во вторник на сессии "Диалог лидеров на деловом форуме БРИКС" министром коммерции КНР Ван Вэньтао.

"Китай твердо проводит независимую мирную внешнюю политику и привержен построению сообщества единой судьбы человечества. <...> КНР всегда разделяла судьбу других развивающихся стран, твердо защищала общие интересы развивающихся стран и способствовала представительству развивающихся стран с формирующимся рынком в глобальных вопросах. Китай твердо стоит на правильной стороне истории и твердо придерживается принципа, согласно которому мир является общим достоянием", - говорится в заявлении китайского лидера. 

Теги:
КитайСи ЦзиньпинСаммит БРИКС - 2023
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