Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что ожидает снятия 15 сентября "любых ограничений на украинскую агропродукцию в ЕС".

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок не считает, что атаки украинских беспилотников на российские города могут привести к эскалации, уверяя, что таким образом "Украина защищается в рамках международного права".

ТАСС собрал основное о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Вооруженные силы России за сутки успешно отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области и ЛНР, еще четыре атаки были отражены на запорожском направлении и три атаки - на донецком направлении, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. На всех направлениях за сутки было уничтожено до 730 бойцов противника, добавил он.

ВС РФ уничтожили в Днепропетровской области склад боеприпасов первой танковой бригады ВСУ и в Запорожской области командно-наблюдательный пункт подразделения 46-й аэромобильной бригады ВСУ, продолжил Конашенков. В результате ударов российских сил противник также потерял в течение суток значительное количество боевой техники.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 462 самолета, 246 вертолетов, 5 952 беспилотных летательных аппарата, 431 зенитный ракетный комплекс, 11 445 танков и других боевых бронированных машин, 1 144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 996 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 372 единицы специальной военной автомобильной техники.

Доступ агропродукции Украины на рынки ЕС

Зеленский на встрече с председателем Еврокомиссии заявил о необходимости обеспечения свободного доступа украинской агропродукции на рынки стран Евросоюза. "Ожидаю, что 15 сентября любые ограничения на украинскую агропродукцию в ЕС будут сняты", - сказал он.

Зеленский также сообщил фон дер Ляйен о том, что Киев нацелен на достижение максимального результата в выполнении рекомендаций ЕК. "Ожидаем положительной оценки в отчете в рамках пакета расширения в октябре и решения государств - членов ЕС относительно начала в 2023 году переговоров Украины о членстве в Евросоюзе", - сказал он.

Глава ЕК проинформировала о том, что Евросоюз направил Киеву новый транш в €1,5 млрд в рамках макрофинансовой программы помощи Украине за 2023 год. В соцсети X (ранее Twitter) она написала, что эти средства направлены на поддержание функционирования страны в условиях конфликта с Россией.

Участие украинцев в боевых действиях

Порядка 1 млн жителей Украины с 2014 года приняли участие в боевых действиях в Донбассе и на Украине, сообщил глава Минобороны страны Алексей Резников. Он отметил, что ведомство "точно знает их проблемы". В частности, речь идет о получении статуса ветерана, компенсаций за ранения. Резников отметил, что министерство работает по всем этим вопросам, и пообещал изменения.

"Рамки" по-немецки

Бербок не считает, что атаки украинских беспилотников на российские города могут привести к эскалации. По словам министра, Украина имеет право на самооборону, поскольку Россия, по ее утверждениям, якобы атакует гражданские цели. "Украина защищается в рамках международного права", - полагает Бербок.

В МО РФ заявили о пресечении попытки Киева атаковать объекты в России четырьмя БПЛА, два сбиты средствами ПВО над Подмосковьем, два подавлены и сбиты над Брянской областью. Кроме того, за прошедшие сутки ВСУ выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 70 снарядов, а также совершили несколько атак беспилотными летательными аппаратами, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Средства для преодоления минных полей

Украина обозначила потребность в средствах для преодоления минных полей, и на Западе уже обсуждают такую помощь, заявила глава МИД ФРГ. По ее словам, в нынешних условиях "при нахождении под постоянным обстрелом невозможно обезвреживать мины в таком количестве". В настоящее время Германия ведет с партнерами дискуссию о том, "как можно выполнить такое желание" Киева, отметила Бербок, подчеркнув, что "речь идет о праве Украины на самооборону".

Запрет для журналистов

Власти Украины запрещают посещать передовую не только иностранным журналистам, но и их коллегам с самой Украины, сообщили украинские СМИ. Они утверждают, что причиной для введения этого запрета стало то, что работающих на линии боевого соприкосновения корреспондентов невозможно контролировать. Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр пожаловалась, что публикации в СМИ информации о перемещениях 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ привели к авиационным ударам по ее подразделениям. Однако утечки, по ее словам, регулярно происходят и от украинских военных. В Минобороны страны знают об этой проблеме и работают над ее решением, отметила Маляр.

Навязанная картина мира

Американский политический истеблишмент посредством аналитических публикаций и утечек в СМИ готовит почву, чтобы убедить Киев пойти на переговоры с территориальными уступками, заявил экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он считает, что западные аналитики и СМИ, которым украинцы привыкли доверять, "начинают подгонять под политическое решение, под политические намерения оценки реально происходящих на земле процессов". "Мне кажется, они подгоняют под мирный план, под политическое давление", - сказал Арестович.

При этом он отметил, что эти публикации скорее отражают позицию американского политического руководства, в то время как военные, по его мнению, склонны поддерживать Киев в желании продолжать боевые действия. "Мы имеем дело со сформированной политической доктриной, которую пытаются реализовать в том числе через соответствующие публикации, через создание общественного мнения, прежде всего в головах политиков. Это не наша картина мира, нам ее пытаются навязать", - считает Арестович.