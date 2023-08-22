Баку и Ташкент создали Высший межгосударственный совет Азербайджана и Узбекистана

Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с двухдневным государственным визитом

БАКУ, 22 августа. /ТАСС/. Азербайджан и Узбекистан подписали договор о создании Высшего межгосударственного совета. Документ по итогам переговоров в Баку подписали президенты двух стран Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев.

Всего, как передает агентство АзерТАдж, подписаны 10 двусторонних документов, в том числе Дорожная карта об углублении всестороннего стратегического партнерства между Азербайджаном и Узбекистаном на 2023-2024 годы, соглашение об углублении сотрудничества в энергетической сфере, протокол о внесении дополнений и изменений в соглашение о безвизовых поездках граждан, а также документы о сотрудничестве в области молодежной политики и спорта, средств массовой информации, культуры, внедрения информационной системы по обмену электронными бланками разрешений. Также подписан меморандум о сотрудничестве между службой секретаря Совета безопасности Азербайджана и аппаратом Совета безопасности при президенте Узбекистана.

Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан во вторник с двухдневным государственным визитом. Он уже провел переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в узком и расширенном составе.