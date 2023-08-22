В армии Франции отрицают, что просили Алжир разрешить пролет при операции против Нигера

Radio Algerienne ранее сообщило, что после отказа со стороны Алжира Париж обратился с аналогичной просьбой к руководству Марокко, которое одобрило французский запрос

ПАРИЖ, 22 августа. /ТАСС/. Высокопоставленный представитель французского военного командования опроверг информацию из Алжира о том, что Париж просил алжирские власти разрешить пролет самолетов при возможной операции против Нигера. Об этом сообщила газета Le Figaro.

По словам неназванного источника, "нет никаких предпосылок для приготовления операции против Нигера". Он подчеркнул, что Франция не просила Алжир о допуске в его воздушное пространство своих самолетов в последнее время.

Ранее Radio Algerienne сообщило, что власти Алжира запретили пролет военных самолетов Франции над своей территорией в случае возможной военной интервенции в Нигер. В сообщении радио отмечалось, что после отказа со стороны Алжира Париж обратился с аналогичной просьбой к руководству Марокко, которое одобрило французский запрос.

Протяженность сухопутной границы между Алжиром и Нигером составляет более 950 км.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры стран - членов ECOWAS ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы.

18 августа комиссар по вопросам мира и безопасности ECOWAS Абдель Фатау Мусах по итогам прошедшей в столице Ганы встречи начальников генштабов ВС государств сообщества заявил, что точная дата начала военного вмешательства определена. Ее пока официально не объявили.