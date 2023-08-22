Дания отменила усиленный пограничный контроль

Введенное после акций с сожжением Корана в королевстве усиление контроля действовало с 3 августа

СТОКГОЛЬМ, 22 августа. /ТАСС/. Полиция Дании отменила введенное ранее усиление пограничного контроля. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

"Служба разведки полиции (PET) проинформировала национальную полицию о том, что текущая ситуация с безопасностью в Дании не требует сохранения временно ужесточенного пограничного контроля после 22 августа 2023 года", - говорится в сообщении. Полиция продолжает внимательно следить за текущей ситуацией с безопасностью и готова ввести новые меры, если того требует ситуация, поясняется в пресс-релизе.

Усиление контроля, введенное после акций с сожжением Корана в королевстве, действовало с 3 по 22 августа. Оно означало, что полиция проводила выборочные проверки приезжающих в Данию из Швеции и Германии. Минюст Дании ранее сообщал, что национальная полиция по рекомендации Службы полицейской разведки "сочла необходимым временно активизировать усилия на внутренних границах Дании" и что, по ее мнению, "недавние сожжения Корана повлияли на текущую картину угроз".

Представители праворадикальной группы "Датские патриоты" в июле сожгли Коран перед посольствами Египта, Турции и Ирака. МИД Дании в этой связи заявлял, что уничтожение священных книг и религиозных символов - постыдный акт, достойный осуждения. Ведомство напомнило, что в королевстве свобода вероисповедания, а многие подданные исповедуют ислам. При этом МИД указал на "необходимость уважать свободу выражения мнений и свободу собраний". Правительство Дании сообщило, что изучит возможность не давать разрешение на проведение общественных собраний в особых ситуациях, когда оскорбляются другие страны, культуры и религии, и когда это может иметь серьезные негативные последствия для безопасности Дании.