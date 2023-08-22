Си Цзиньпин заявил, что КНР продолжит расширять доступ на рынок для иностранных инвесторов

По словам председателя Китая, его страна продолжит политику открытости

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Китай продолжит проводить политику открытости и будет устранять барьеры для доступа на свой рынок для иностранных инвесторов. Соответствующее заявление председателя КНР Си Цзиньпина было зачитано во вторник на сессии "Диалог лидеров на деловом форуме БРИКС" министром коммерции КНР Ван Вэньтао.

"Будучи сверхкрупной экономикой, Китай продолжит продвигать открытость на высоком уровне, расширять доступ на рынок, сокращать негативный перечень факторов для [обеспечения] доступа иностранных инвестиций и повышать степень открытости сферы современных услуг", - говорится в заявлении. "Мы продолжим оптимизировать бизнес-среду, внедрять национальный режим для предприятий с иностранным капиталом, создавать рыночную, правовую и международную деловую среду", - указал китайский лидер, добавив, что внимание также будет уделяться "зеленой трансформации".

"Заглядывая в будущее, с учетом населения в 1,4 млрд человек, которые продвигаются в сторону модернизации, Китай обязательно внесет еще больший вклад в развитие мира и предоставит больше пространства для деловых кругов различных стран", - говорится в заявлении Си Цзиньпина.

Очередной саммит БРИКС проходит с 22 по 24 августа в ЮАР.