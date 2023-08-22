Реформа глобальных институтов и сохранение развития. О чем заявили лидеры БРИКС на форуме

Мир переживает не лучшие времена, и только сотрудничество и соблюдение принципов равенства позволит сохранить развитие. С такой позицией в своих приветствиях к Деловому форуму БРИКС выступили лидеры "пятерки" членов объединения - России, Южно-Африканской Республики, Бразилии, Индии, Китая.
Все участники заявили о возможности приема новых членов в объединение - "в двери БРИКС стучатся" более 20 стран.
Президент РФ Владимир Путин выступил с записанным заранее видеообращением. Приветствие председателя КНР Си Цзиньпина было зачитано вслух. Остальные лидеры выступали лично.
ТАСС собрал основные тезисы докладов лидеров стран БРИКС.
Президент ЮАР
- Государства БРИКС уже составляют четверть экономики мира, пятую часть мирового экспорта и 40% населения, напомнил президент ЮАР Сирил Рамапоса, рассказавший о председательстве своей страны в объединении. В задачи "пятерки" входит снижение бедности и уничтожение неравенства, это видят своим приоритетом и деловые круги пяти стран.
- Но односторонние международные санкции подрывают международную торговлю, подчеркнул Рамапоса. Так что одна из целей "пятерки" БРИКС - реформа глобальных финансовых институтов, чтобы те отвечали новым потребностям мирового сообщества. Отличной моделью для подражания можно назвать Новый банк развития БРИКС: он не навязывает странам-участницам какие-то условия, служа делу развития.
- Тема XV саммита - "БРИКС и Африка - партнерство в интересах ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности". Африка - континент больших возможностей, он богат ресурсами, необходимыми для технологий XXI века. Но превращаться в простых экспортеров сырья страны Африки не намерены, так что международным инвесторам стоит уяснить: континенту нужны производства, способные создавать конечный продукт.
- Государствам на континенте необходима инфраструктура, которая позволит провести индустриализацию, развивать сельское хозяйство, энергетику, новые технологии. "Мы в Африке хотим развиваться",- подчеркнул президент ЮАР, добавив, что континенту нужен "прыжок в развитии".
Президент Бразилии
- Со времени первого саммита БРИКС роль объединения в мировой экономике только увеличивалась, рассказал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. По данным МВФ, рост в развитых странах сократится до 1,4% в 2024 году, в развивающихся странах он составит 4%, а БРИКС станет "станет движущей силой" этого процесса, считает он.
- Бразилия намерена привлечь более $300 млрд средств инвесторов для развития инфраструктуры. Однако для этого необходимо повышение доверия и политическая предсказуемость. Бразилия поддерживает создание единой расчетной валюты, но не переход на единую валюту.
- "БРИКС имеет уникальный шанс создать путь для бизнесменов". Необходимо усиление экономических стран по обе стороны Атлантики. В том числе прокладывание новых транспортных маршрутов, например из Сан-Паулу в Каир.
- Члены БРИКС отвергают неоколониализм, создающий торговые барьеры. Этой теме Бразилия, в частности, планирует посвятить свое председательство в G20. Федеративная республика отмечает важность торговли с Африкой и планирует ее наращивать, используя стимул торговых соглашений. "Бразилия вернулась на континент - и она никогда не покидала Африку".
Президент России
- Путин обратил внимание на важность развития прямого диалога между участниками БРИКС. Все это особенно важно в условиях восстановления после пандемии и экономического кризиса, вызванного избыточной эмиссией со стороны некоторых стран.
- Негативное влияние на мировую экономику оказывают и незаконные санкции. Прямым следствием этого стали дефицит ресурсов, обострение неравенства. Дорожает продовольствие, что отражается на наиболее нуждающихся странах. Но предприниматели в БРИКС успешно адаптируются к изменениям на рынках.
- Торговый оборот по БРИКС прибавил 40,5%. Доля ВВП стран БРИКС в мире достигает 26%, а если считать по ППС - 31,5% против 30% у G7. Происходит необратимый и объективный процесс дедолларизации, в торговле внутри БРИКС доля доллара за 2022 год составила только 28,7%. Новый банк развития БРИКС уже успешно выступает в качестве альтернативы глобальным институтом.
- Россия, несмотря на санкции, останется надежным поставщиком продовольствия - хотя РФ "намеренно чинят препятствия" в поставке удобрений и продовольствия. Зерновая сделка, о которой часто упоминают, не выполнила своей роли: более 70% продовольствия ушло в развитые страны, тогда как нуждающимся - меньше 1 млн тонн. Россия вернется в сделку, если ее условия будут выполнены, при этом она способна полностью заменить поставки украинского зерна. А пока она готова безвозмездно направить шести африканским странам партии от 25 тыс. тонн зерна.
- Путин пригласил всех представителей бизнеса БРИКС на Восточный экономический форум.
Премьер-министр Индии
- Мир после пандемии, санкций и разногласий столкнулся с экономическими проблемами, напомнил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он отметил, что его страна является самой быстрорастущей экономикой в мире. Причина этого в том, что Нью-Дели использовал возможности кризиса для реформ, облегчивших ведение бизнеса в Индии.
- Особое внимание республика уделяет цифровизации, скорости интернета. "Индия - это страна с самым большим числом цифровых сделок в мире". В инфраструктуру этой сферы были наибольшие инвестиции. В бюджете республики на дальнейшее развитие запланировано $120 млрд. Нью-Дели предпринимает шаги, чтобы Индия была лидером и в возобновляемой энергетике, электромобилях.
Приветствие Си Цзиньпина
- В приветствии председателя КНР отдельно было подчеркнуто, что "человечество находится в критической ситуации". Поэтому "сотрудничество и интеграция" - это единственный путь. "Мы должны работать вместе или друг против друга". "Мы выбираем путь сотрудничества и открытости".
- Сбросившим оковы колониализма развивающимся странам предстоит тяжелый труд. "Но некоторые страны препятствуют", пытаются разрушить экономики этих стран, ставя новые преграды. "Каждая страна имеет право на развитие и имеет право на свободу". Китай поможет в достижении общих целей и задач, его экономика очень стабильна, а развитие устойчиво. Так что Пекин предлагает договор об основах для сотрудничества.
- Безопасность для всех стран обеспечит совместное развитие, в том числе промышленности. "Нам необходимо прилагать усилия для достижения всеобщей безопасности".
- Разделение мира на демократии и недемократии недопустимо. У мира есть общие цели, страны обязаны вести обмен, в том числе и культурный. "Никакая гора не способна остановить мощный поток сильной реки". Отношения должны зиждиться на принципах равенства и справедливости.
Перспективы расширения БРИКС
Лидеры БРИКС обсудят перспективы расширения объединения уже во вторник. Как отметил Рамапоса, желание разных стран стать частью БРИКС будет принято в расчет.
Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал ранее сообщил, что около 30 государств проявляют интерес к вступлению в объединение, часть из них подали официальные заявки, в том числе Алжир, Бангладеш, Египет и Эфиопия. По данным источников газеты Business Standard, на саммите в БРИКС могут быть приняты пять стран: Аргентина, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.