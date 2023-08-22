О чем заявили лидеры БРИКС на форуме

Реформа глобальных институтов и сохранение развития. О чем заявили лидеры БРИКС на форуме

Мир переживает не лучшие времена, и только сотрудничество и соблюдение принципов равенства позволит сохранить развитие. С такой позицией в своих приветствиях к Деловому форуму БРИКС выступили лидеры "пятерки" членов объединения - России, Южно-Африканской Республики, Бразилии, Индии, Китая.

Все участники заявили о возможности приема новых членов в объединение - "в двери БРИКС стучатся" более 20 стран.

Президент РФ Владимир Путин выступил с записанным заранее видеообращением. Приветствие председателя КНР Си Цзиньпина было зачитано вслух. Остальные лидеры выступали лично.

ТАСС собрал основные тезисы докладов лидеров стран БРИКС.

Президент ЮАР

Государства БРИКС уже составляют четверть экономики мира, пятую часть мирового экспорта и 40% населения, напомнил президент ЮАР Сирил Рамапоса, рассказавший о председательстве своей страны в объединении. В задачи "пятерки" входит снижение бедности и уничтожение неравенства, это видят своим приоритетом и деловые круги пяти стран.

Но односторонние международные санкции подрывают международную торговлю, подчеркнул Рамапоса. Так что одна из целей "пятерки" БРИКС - реформа глобальных финансовых институтов, чтобы те отвечали новым потребностям мирового сообщества. Отличной моделью для подражания можно назвать Новый банк развития БРИКС: он не навязывает странам-участницам какие-то условия, служа делу развития.

Тема XV саммита - "БРИКС и Африка - партнерство в интересах ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности". Африка - континент больших возможностей, он богат ресурсами, необходимыми для технологий XXI века. Но превращаться в простых экспортеров сырья страны Африки не намерены, так что международным инвесторам стоит уяснить: континенту нужны производства, способные создавать конечный продукт.

Государствам на континенте необходима инфраструктура, которая позволит провести индустриализацию, развивать сельское хозяйство, энергетику, новые технологии. "Мы в Африке хотим развиваться",- подчеркнул президент ЮАР, добавив, что континенту нужен "прыжок в развитии".

Президент Бразилии

Со времени первого саммита БРИКС роль объединения в мировой экономике только увеличивалась, рассказал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. По данным МВФ, рост в развитых странах сократится до 1,4% в 2024 году, в развивающихся странах он составит 4%, а БРИКС станет "станет движущей силой" этого процесса, считает он.

Бразилия намерена привлечь более $300 млрд средств инвесторов для развития инфраструктуры. Однако для этого необходимо повышение доверия и политическая предсказуемость. Бразилия поддерживает создание единой расчетной валюты, но не переход на единую валюту.

"БРИКС имеет уникальный шанс создать путь для бизнесменов". Необходимо усиление экономических стран по обе стороны Атлантики. В том числе прокладывание новых транспортных маршрутов, например из Сан-Паулу в Каир.

Члены БРИКС отвергают неоколониализм, создающий торговые барьеры. Этой теме Бразилия, в частности, планирует посвятить свое председательство в G20. Федеративная республика отмечает важность торговли с Африкой и планирует ее наращивать, используя стимул торговых соглашений. "Бразилия вернулась на континент - и она никогда не покидала Африку".

Президент России

Путин обратил внимание на важность развития прямого диалога между участниками БРИКС. Все это особенно важно в условиях восстановления после пандемии и экономического кризиса, вызванного избыточной эмиссией со стороны некоторых стран.

Негативное влияние на мировую экономику оказывают и незаконные санкции. Прямым следствием этого стали дефицит ресурсов, обострение неравенства. Дорожает продовольствие, что отражается на наиболее нуждающихся странах. Но предприниматели в БРИКС успешно адаптируются к изменениям на рынках.

Торговый оборот по БРИКС прибавил 40,5%. Доля ВВП стран БРИКС в мире достигает 26%, а если считать по ППС - 31,5% против 30% у G7. Происходит необратимый и объективный процесс дедолларизации, в торговле внутри БРИКС доля доллара за 2022 год составила только 28,7%. Новый банк развития БРИКС уже успешно выступает в качестве альтернативы глобальным институтом.

Россия, несмотря на санкции, останется надежным поставщиком продовольствия - хотя РФ "намеренно чинят препятствия" в поставке удобрений и продовольствия. Зерновая сделка, о которой часто упоминают, не выполнила своей роли: более 70% продовольствия ушло в развитые страны, тогда как нуждающимся - меньше 1 млн тонн. Россия вернется в сделку, если ее условия будут выполнены, при этом она способна полностью заменить поставки украинского зерна. А пока она готова безвозмездно направить шести африканским странам партии от 25 тыс. тонн зерна.

Путин пригласил всех представителей бизнеса БРИКС на Восточный экономический форум.

Премьер-министр Индии

Мир после пандемии, санкций и разногласий столкнулся с экономическими проблемами, напомнил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он отметил, что его страна является самой быстрорастущей экономикой в мире. Причина этого в том, что Нью-Дели использовал возможности кризиса для реформ, облегчивших ведение бизнеса в Индии.

Особое внимание республика уделяет цифровизации, скорости интернета. "Индия - это страна с самым большим числом цифровых сделок в мире". В инфраструктуру этой сферы были наибольшие инвестиции. В бюджете республики на дальнейшее развитие запланировано $120 млрд. Нью-Дели предпринимает шаги, чтобы Индия была лидером и в возобновляемой энергетике, электромобилях.

Приветствие Си Цзиньпина

В приветствии председателя КНР отдельно было подчеркнуто, что "человечество находится в критической ситуации". Поэтому "сотрудничество и интеграция" - это единственный путь. "Мы должны работать вместе или друг против друга". "Мы выбираем путь сотрудничества и открытости".

Сбросившим оковы колониализма развивающимся странам предстоит тяжелый труд. "Но некоторые страны препятствуют", пытаются разрушить экономики этих стран, ставя новые преграды. "Каждая страна имеет право на развитие и имеет право на свободу". Китай поможет в достижении общих целей и задач, его экономика очень стабильна, а развитие устойчиво. Так что Пекин предлагает договор об основах для сотрудничества.

Безопасность для всех стран обеспечит совместное развитие, в том числе промышленности. "Нам необходимо прилагать усилия для достижения всеобщей безопасности".

Разделение мира на демократии и недемократии недопустимо. У мира есть общие цели, страны обязаны вести обмен, в том числе и культурный. "Никакая гора не способна остановить мощный поток сильной реки". Отношения должны зиждиться на принципах равенства и справедливости.

Перспективы расширения БРИКС

Лидеры БРИКС обсудят перспективы расширения объединения уже во вторник. Как отметил Рамапоса, желание разных стран стать частью БРИКС будет принято в расчет.

Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал ранее сообщил, что около 30 государств проявляют интерес к вступлению в объединение, часть из них подали официальные заявки, в том числе Алжир, Бангладеш, Египет и Эфиопия. По данным источников газеты Business Standard, на саммите в БРИКС могут быть приняты пять стран: Аргентина, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.