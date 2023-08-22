СМИ: США поставят Тайваню первые 38 танков Abrams в 2024 году

По информации "Цзыю шибао", график предусматривает поставку еще 42 таких танков в 2025 году

ГОНКОНГ, 22 августа. /ТАСС/. США поставят Тайваню первую партию из 38 танков Abrams в 2024 году. Об этом сообщила тайваньская газета "Цзыю шибао".

По ее данным, график предусматривает поставку еще 42 танков в 2025 году, а последняя партия из 28 таких боевых машин будет передана в 2026 году. Речь идет о модификации M1A2T.

Сухопутные войска острова уже сформировали группу офицеров, которые будут направлены в США для обучения боевому применению машин и их обслуживанию. После возвращения на Тайвань они станут военными инструкторами в вооруженных силах.

Продажа 108 танков Abrams Тайваню за $2,2 млрд была одобрена Госдепартаментом США в 2019 году. M1A2T - это модернизированная в соответствии с запросами Тайваня модификация основного боевого танка M1A2 версии SEPv2 (System Enhancement Package version 2). Эта модификация оснащена специально изготовленным боевым модулем и включает несколько усовершенствований, повышающих живучесть боевой машины в целом. На ней усилено лобовое и бортовое бронирование для защиты экипажа.

США являются основным поставщиком вооружений для армии Тайваня. В настоящее время портфель невыполненных поставок американского оружия острову достигает около $19 млрд.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.