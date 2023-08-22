22 августа, 18:01
Попытка госпереворота в Нигере

Дочь президента Нигера потребовала от мятежников освободить отца и восстановить законность

Зазья Базум поблагодарила международное сообщество за поддержку Мохамеда Базума

ПАРИЖ, 22 августа. /ТАСС/. Дочь отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума в открытом письме потребовала от мятежников освободить отца и восстановить конституционный порядок в стране. Об этом сообщила газета Le Figaro.

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"Я хочу подчеркнуть, что мой отец, мать и младший брат удерживаются в бетонном здании, где температура может превышать плюс 40 градусов, при этом у них нет воды и электричества", - написала Зазья Базум, проживающая в Париже.

Она поблагодарила международное сообщество за поддержку ее отца. "Ради будущего страны и во избежание хаоса нужно освободить мою семью, которая содержится в бесчеловечных условиях, восстановить конституционный порядок и вернуть моему отцу мандат президента Нигера", - отметила Зазья Базум.

18 августа комиссар по вопросам мира и безопасности ECOWAS Абдель Фатау Мусах по итогам прошедшей в столице Ганы встречи начальников генштабов ВС государств сообщества заявил, что точная дата начала военного вмешательства определена. Ее пока официально не объявили. 

Теги:
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