Движение судов в южном направлении в проливе Дарданеллы возобновится в 21:30 мск

Таким образом, суда смогут пересекать пролив из Мраморного в Эгейское море

АНКАРА, 22 августа. /ТАСС/. Судоходство в проливе Дарданеллы, временно прекращенное из-за бушующего в регионе пожара, частично возобновится в 21:30 мск. Об этом сообщило Главное управление береговой охраны Турции в соцсети X (ранее Twitter).

"Движение судов в Дарданеллах начнется в 21:30 в направлении север - юг", - сообщило управление. Таким образом, суда смогут пересекать пролив из Мраморного в Эгейское море. О времени открытия движения в северном направлении информации пока нет.

Пожар в районе пролива на территории провинции Чанаккале продолжается уже более семи часов. Из-за сильного ветра зона возгорания растянулась на 15 км и приблизилась к нескольким населенным пунктам. Как сообщил журналистам глава Минсельхоза страны Ибрагим Юмаклы, в тушении участвуют 10 самолетов-амфибий, 26 вертолетов, 68 пожарных машин и автоцистерн и более тысячи человек. Также тушение продолжается с воды с помощью катеров с водометами.

Как отметил министр, полностью эвакуированы шесть деревень, еще в трех селах продолжается эвакуация. Жертв или пострадавших на данный момент нет. Власти, по его словам, готовятся в том числе и к ухудшению ситуации и мобилизуют дополнительные силы на борьбу с огнем.