Моди заявил о планах Индии стать развитой страной к 2047 году

Премьер-министр республики пригласил всех присоединиться к ее развитию через программу "Делай в Индии, делай для всего мира"

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Индия намерена стать развитой страной к 2047 году, когда будет отмечать 100-летие независимости, и приглашает всех присоединиться к ее развитию через программу "Делай в Индии, делай для всего мира". Об этом заявил премьер-министр республики Нарендра Моди, выступая на Деловом форуме БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), который проходит в рамках саммита объединения в Йоханнесбурге.

"Народ Индии взял на себя обязательство стать развитой страной к 2047 году", - сказал глава правительства. "Мы продвигаем концепцию "Делай в Индии, делай для всего мира" в таких секторах, как информационные технологии, телекоммуникация, финансовые технологии, искусственный интеллект и полупроводники", - отметил он.

"Я приглашаю всех вас присоединиться к Индии на пути развития", - добавил Моди.

Премьер Индии отметил, что предпринятые ей усилия оказали прямое положительное влияние на жизнь простых людей. "За последние девять лет доходы населения выросли почти в три раза", - заявил Моди.