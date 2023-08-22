Лидеры БРИКС завершили первый день работы саммита встречей за закрытыми дверями

Каждый ее участник мог провести обсуждения со своими коллегами

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Первый день работы саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) завершился встречей лидеров стран-членов, на которой обсуждались наиболее значимые вопросы актуальной мировой политики, а также расширение объединения. Об этом сообщили ТАСС в дипломатических кругах саммита.

"Встреча, проходившая в гостиничном комплексе Summer Place за закрытыми дверями, не имела заранее согласованной повестки дня, - отметил собеседник агентства. - Каждый ее участник мог поднять любой вопрос, который считал необходимым обсудить со своими коллегами".

Между тем президент ЮАР Сирил Рамапоса, который председательствует на саммите, заявил, направляясь на встречу в Summer Place, что будет обсуждаться перспектива расширения БРИКС за счет принятия новых стран-членов.

Из дискуссий, ведущихся на саммите, становится ясно, что лидеры БРИКС склоняются к тому, чтобы открыть перспективу для членства в объединении для трех-пяти государств. Формальные заявки на вступление в БРИКС подали к текущему дню 22 страны.

Вопрос о расширении БРИКС стоит в повестке дня пленарного заседании саммита, которое пройдет в первой половине дня 23 августа. По его завершении Рамапоса выступит на пресс-конференции, где, видимо, и объявит о решении лидеров БРИКС о том, будет ли происходить расширение объединения и если да, то на каких условиях и в какие сроки.