Суд разрешил экс-президенту Гватемалы заменить тюремный срок домашним арестом

Отто Переса Молину ранее приговорили к 16 годам лишения свободы по обвинению в преступном сговоре и уклонении от уплаты таможенных платежей

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 августа. /ТАСС/. Суд в Гватемале удовлетворил ходатайство экс-президента Отто Переса Молины, приговоренного к 16 годам лишения свободы, о замене тюремного заключения домашним арестом. Об этом сообщила газета Prensa Libre.

Суд постановил, что Перес Молина сможет выйти из тюрьмы, если заплатит залог в 300 тыс. кетцалей (около $38 тыс.). Бывший глава государства рассчитывает в течение восьми дней собрать необходимую сумму.

Экс-президент в декабре 2022 года был приговорен к 16 годам лишения свободы по обвинению в преступном сговоре и уклонении от уплаты таможенных платежей. Такое же наказание за эти преступления было назначено Роксане Бальдетти, занимавшей пост вице-президента, когда Молина руководил центральноамериканской республикой. Каждому из осужденных также был назначен штраф в размере 8,7 млн кетцалей (около $1,1 млн).

Весной 2015 года Генеральная прокуратура и финансируемая ООН Комиссия по борьбе с беззаконием в Гватемале выявили масштабную коррупционную схему в деятельности таможенных органов. Разразившийся скандал вынудил Бальдетти в мае того же года подать в отставку, а в конце августа она была арестована.

Против Переса Молины, который занимал пост главы государства с января 2012 года по начало сентября 2015-го, были выдвинуты обвинения в преступном сговоре, контрабанде и взяточничестве. В сентябре 2015 года парламент снял с него судебный иммунитет, после чего принял его отставку. Позднее бывший глава государства стал фигурантом уголовного дела и по решению суда был заключен под стражу.